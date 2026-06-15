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Giriş Tarihi: 15.06.2026 13:32

Bakan Yumaklı'dan 'orman yangını' uyarısı: Alev çıkmasına sebep olabilecek faaliyetlerden uzak duralım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım" dedi.

DHA
Bakan Yumaklı’dan ’orman yangını’ uyarısı: Alev çıkmasına sebep olabilecek faaliyetlerden uzak duralım
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanlarımızı korumak için 28 bin personelimiz, 138 bin gönüllümüz, hava ve kara filomuzla 7/24 görev başındayız. Ancak en büyük gücümüz; sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın; yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI #TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI #ORMAN YANGINI #YANGIN

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Bakan Yumaklı'dan 'orman yangını' uyarısı: Alev çıkmasına sebep olabilecek faaliyetlerden uzak duralım
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