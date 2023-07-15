Bakan Yumaklı’dan saman balyaları ile F-16’ları engelleyen çiftçiye ziyaret

'HAİNLERİN UNUTTUKLARI BİR ŞEY VARDI'

Bakan Yumaklı, hain darbe teşebbüsünün beyin takımının kendilerine merkez olarak, eski adı 'Mürted' olan, sonrasında 'Akıncı' ismini alan bulundukları yere yakın üssü seçtiklerini hatırlatarak, "Kendilerine bu memleketin evlatlarının teslim ettiği, vatan savunması için verdiği, her türlü ekipmanı bu milletin evlatlarının üstüne bomba yağdırmakta zerre kadar tereddüt etmeyen bu hainler, bir şeyi unuttular; o da yeri geldiği zaman bu millet, her şeyi geride bırakır ve vatanı için çıplak elle bile onların karşısına dikilir. Nitekim de öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'sokaklara inin' sözünden sonra bu söze kulak veren tüm yurt, vatansverlerin hepsi sokağa çıktı. Kahramankazan'da da çıktı. İlk olarak üssün kapısına gittiklerinde burada 9 şehit ve yaklaşık 100'e yakın yaralı oldu. Toplamda bütün ülkede 251 vatan evladını şehit verdik. Minnettarlığımızı ifade edecek kelimeler gerçekten bulamıyoruz. Buradan kalkan uçakların TBMM'ni, Cumhurbaşkanlığı'nı hatta Gölbaşı'ndaki Özel Harekatı hedef almaları boşuna değildi, hepsinin bir nedeni vardı. Yine bu 251 şehidimizin arasında sadece Gölbaşı'nda şehit olan vatan evladımızın sayısı 43'dü" dedi.