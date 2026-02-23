Bakanlık açıkladı: 2 bin 500 işletmenin helal belgesi güvence altında

'KALİTE GÜVENCESİ GÜÇLENDİRİLDİ'

Başlangıçta sadece gıda ürünlerini kapsayan akreditasyon faaliyetlerinin, 2025 yılında yemek sunumu, gıda ambalaj, kozmetik, turizm, lojistik ve konaklamayı kapsayacak şekilde genişletildiği hatırlatılarak, "Bunun yanında 'Laboratuvar Akreditasyonu' da önemli bir başlık haline geldi. Bir ürünün helal belgesi alabilmesi için, dini kurallara uygun olmasının yanında, sağlık, hijyen, güvenlik ve kalite standartlarını da karşılaması şartı arandı. Bu uygunluk, tarafsız ve yetkin laboratuvar analizleriyle doğrulandı. HAK, özellikle 2025 yılı içerisinde birçok laboratuvarı akredite ederek, bu alandaki kalite güvencesini güçlendirdi. Yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin ihracat odaklı güçlü ekonomisine katkı sağladı ve ülkemizin kalite altyapısını daha da sağlamlaştırdı" ifadelerine yer verildi.