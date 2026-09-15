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Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:17 Son Güncelleme: 15.09.2026 11:35

Bakanlık açıkladı: Bütçe dengesi Ağustos'ta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 12,9 milyar TL fazla verdi. Temmuz ayında 378,1 milyar TL açık veren bütçede, Ocak-Ağustos dönemindeki toplam açık ise 1 trilyon 308,1 milyar TL oldu.

Bakanlık açıkladı: Bütçe dengesi Ağustos’ta fazla verdi
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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 654,9 milyar lira, giderleri 1 trilyon 642,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,5 artarak, 1 trilyon 654 milyar 910 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 37,8 artışla 1 trilyon 642 milyar 58 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla, 10 trilyon 854 milyar 652 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,8 yükselerek, 12 trilyon 162 milyar 740 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 12 milyar 852 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira açık verdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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Bakanlık açıkladı: Bütçe dengesi Ağustos'ta fazla verdi
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