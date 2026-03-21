Bakanlık açıkladı: E-ihale sistemiyle 5 yılda 13,5 milyar TL’lik gelir!

2 AYDA İHALELERDEN 2 BİN 681'İ SATIŞLA SONUÇLANDI

Bu kapsamda e-İhale Sistemi ile 2021 yılında 506 milyon lira, 2022'de 1 milyar lira, 2023'te 2 milyar lira, 2024'te 4 milyar lira gelir elde edildi. Sistemle 2025'te ise bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 6 milyar liralık gelir sağlandı.

Böylece 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yılda ekonomiye toplam 13,5 milyar lira kazandırıldı.

Sistemle, 2025'te 14 bin 775 ihale gerçekleştirilirken, 4 bin 356'sı araç ve 8 bin 900'ü eşya olmak üzere toplam 13 bin 256'sı satışla sonuçlandı. Bu yılın 2 ayında yapılan ihalelerden ise 777'si araç ve 1904'ü eşya olmak üzere toplam 2 bin 681'i satışla tamamlandı.