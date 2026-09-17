Bakanlık açıkladı: Gümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçakçılık operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2026 yılının ilk 8 ayında 4 bin 397 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, bir önceki döneme göre yüzde 78 artışla toplam 81 milyar 970 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.
8 AYDA 49,7 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI
Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarında 49,7 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra 927 bin 840 adet elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin adet makine aksamı ve 5 milyon 107 bin adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca tütün mamulleri, tarihi eser, akaryakıt ve tekstil ürünleri de dahil olmak üzere farklı kaçak eşyalara el konuldu.
Bakanlık, operasyonların gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personel desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Çalışmalarla ülke ekonomisinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve toplum sağlığının güvence altına alınmasının hedeflendiği ifade edildi.
AĞUSTOS AYINDA 10,5 MİLYAR TL'LİK YAKALAMA
Gümrük Muhafaza ekipleri, yalnızca Ağustos ayında 497 farklı operasyonda 10 milyar 532 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladı. Bu tutar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144 artışa işaret etti.
Ağustos operasyonlarında 8,4 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra 61 bin 854 adet makine aksamı, 202 ton 635 kilogram akaryakıt ve 863 araç ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı, ekonomik kayıplara ve haksız rekabete yol açan kaçakçılığın yanı sıra toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ve diğer kaçak ürünlere karşı denetimlerin 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü bildirdi.