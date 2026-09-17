Bakanlık açıkladı: Gümrüklerde 8 ayda 81,9 milyar TL’lik kaçakçılık operasyonu

8 AYDA 49,7 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarında 49,7 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra 927 bin 840 adet elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin adet makine aksamı ve 5 milyon 107 bin adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca tütün mamulleri, tarihi eser, akaryakıt ve tekstil ürünleri de dahil olmak üzere farklı kaçak eşyalara el konuldu.

Bakanlık, operasyonların gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personel desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Çalışmalarla ülke ekonomisinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve toplum sağlığının güvence altına alınmasının hedeflendiği ifade edildi.