Bakanlık açıkladı: Kuru soğanda gümrük vergisi düzenlemesi! İthalatta vergi oranı yüzde 5 oldu

AMAÇ ARZ GÜVENLİĞİNİ VE FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilmesi, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin korunması amacıyla ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılında yaşanan aşırı yağış gibi iklim kaynaklı olumsuzlukların da etkisiyle kuru soğan hasadının üretici bölgelerde kademeli olarak devam ettiği ifade edildi.

Bu kapsamda, tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanabilmesi ve piyasada yeterli arzın sağlanması amacıyla kuru soğanda uygulanan gümrük vergisi geçici olarak yüzde 5 seviyesine çekildi.