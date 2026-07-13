Bakanlık açıkladı: Kuru soğanda gümrük vergisi düzenlemesi! İthalatta vergi oranı yüzde 5 oldu

Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda uygulanan gümrük vergisinin arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla geçici olarak yeniden düzenlendiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte kuru soğan ithalatında gümrük vergisi oranı, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere yüzde 5 olarak belirlendi.
AMAÇ ARZ GÜVENLİĞİNİ VE FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilmesi, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin korunması amacıyla ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılında yaşanan aşırı yağış gibi iklim kaynaklı olumsuzlukların da etkisiyle kuru soğan hasadının üretici bölgelerde kademeli olarak devam ettiği ifade edildi.
Bu kapsamda, tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanabilmesi ve piyasada yeterli arzın sağlanması amacıyla kuru soğanda uygulanan gümrük vergisi geçici olarak yüzde 5 seviyesine çekildi.
YENİ SEZON HASADIYLA BİRLİKTE UYGULAMA SONA ERECEK
Açıklamaya göre söz konusu düzenleme, yeni sezon kuru soğan hasadının piyasaya yoğun şekilde girmesi ve iç piyasa dengesinin yeniden sağlanmasının beklendiği 1 Eylül 2026 itibarıyla sona erecek.
Bu tarihten sonra kuru soğan ithalatında daha önce uygulanan yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisi yeniden geçerli olacak.
PİYASA GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLENECEK
Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla iş birliği içinde arz-talep dengesi ile fiyat hareketlerini takip etmeyi sürdüreceğini bildirdi.
Bakanlık, üretici ve tüketici refahını birlikte gözeterek piyasa koşullarına göre gerekli düzenlemelerin zamanında hayata geçirileceğini vurguladı.