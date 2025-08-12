Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 16:42

Bakanlık açıkladı: Türkiye ile Çin arasındaki sefer sayıları artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Çin arasındaki sefer sayılarının arttırılacağını duyurdu.

DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Çin arasındaki hava ulaşımı güçleniyor. Pekin, Şanghay ve Guanzhou'ya haftada toplam 21 yolcu seferi gerçekleştiriyoruz. 26 Ekim 2025 itibarıyla sefer sayılarımız; Pekin 10, Şanghay 11, Guanzhou 10. Böylece haftalık toplam sefer sayımız 31'e yükseliyor. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" denildi.

