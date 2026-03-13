Bakanlık açıkladı: Türkiye’nin toplam kurulu jeotermal kapasitesi 19 bin megavatı aştı

Değerlendirilen toplam jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 12,3'ü kaplıca, termal otel, termal tesisler, termal otel, hamam ve hastane gibi çeşitli yerlerde termal suların ve mekanların ısıtılmasında kullanılıyor.

Öte yandan bu kapasitenin yaklaşık yüzde 9,7'sine karşılık gelen kısmı, 170 bin konutun ihtiyacını karşılayan merkezi ısıtma sistemleri için kullanılıyor.

Türkiye'nin jeotermal enerjisinin yüzde 9,6'sı da sera ısıtmasında kullanılırken, bu miktarla yaklaşık 7 bin dönümlük seranın ısı ihtiyacı karşılanıyor.