Bakanlık devreye girdi: Hayvan kaçakçılığına geçit yok! 58 bin canlı kurtarıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yalnızca milli ekonomiyi korumaya yönelik değil, aynı zamanda doğal yaşamın ve canlıların korunmasına yönelik çalışmalarını da kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Ele geçirilen canlı hayvanların, veteriner sınır kontrol noktalarında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili taşra teşkilatlarına teslim edildiği belirtildi.