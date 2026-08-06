Bakanlık devreye girdi: Hayvan kaçakçılığına geçit yok! 58 bin canlı kurtarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılı boyunca yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında canlı hayvan kaçakçılığına yönelik 29 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 58 bin 519 canlı hayvan ele geçirilerek kaçakçılığın önüne geçildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yalnızca milli ekonomiyi korumaya yönelik değil, aynı zamanda doğal yaşamın ve canlıların korunmasına yönelik çalışmalarını da kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Ele geçirilen canlı hayvanların, veteriner sınır kontrol noktalarında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili taşra teşkilatlarına teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan türlerin kaçak olarak tespit edilmesi halinde, söz konusu canlıların veya parçalarının ilgili mevzuat doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüklerine teslim edildiği ifade edildi.