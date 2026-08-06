Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlık devreye girdi: Hayvan kaçakçılığına geçit yok! 58 bin canlı kurtarıldı
Giriş Tarihi: 6.08.2026 08:58

Bakanlık devreye girdi: Hayvan kaçakçılığına geçit yok! 58 bin canlı kurtarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılında düzenlediği 29 operasyonda 58 bin 519 canlı hayvanı kaçakçılıktan kurtardı. Ele geçirilen hayvanlar, veteriner kontrollerinin ardından ilgili kurumlara teslim edilirken, koruma altındaki türler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Bakanlık devreye girdi: Hayvan kaçakçılığına geçit yok! 58 bin canlı kurtarıldı
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılı boyunca yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında canlı hayvan kaçakçılığına yönelik 29 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 58 bin 519 canlı hayvan ele geçirilerek kaçakçılığın önüne geçildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yalnızca milli ekonomiyi korumaya yönelik değil, aynı zamanda doğal yaşamın ve canlıların korunmasına yönelik çalışmalarını da kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Ele geçirilen canlı hayvanların, veteriner sınır kontrol noktalarında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili taşra teşkilatlarına teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan türlerin kaçak olarak tespit edilmesi halinde, söz konusu canlıların veya parçalarının ilgili mevzuat doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüklerine teslim edildiği ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI #TİCARET BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık devreye girdi: Hayvan kaçakçılığına geçit yok! 58 bin canlı kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA