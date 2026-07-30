Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlık devreye girdi: Yasa dışı şans oyunu reklamlarına yasak! Yeni düzenleme 1 Ağustos'ta başlıyor
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:43 Son Güncelleme: 30.07.2026 10:02

Bakanlık devreye girdi: Yasa dışı şans oyunu reklamlarına yasak! Yeni düzenleme 1 Ağustos'ta başlıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı reklamlarla mücadele kapsamında önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yasa dışı şans oyunlarına yönelik reklamlar da yasak kapsamına alınırken, falcı, medyum ve astrolog hizmetlerine ilişkin reklam yasaklarının kapsamı da genişletilecek.

Bakanlık devreye girdi: Yasa dışı şans oyunu reklamlarına yasak! Yeni düzenleme 1 Ağustos’ta başlıyor
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin korunması, dijital mecralarda güvenilir reklam ortamının güçlendirilmesi ve hukuka aykırı tanıtımlarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI REKLAMLARI YASAK KAPSAMINA ALINDI

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce belirli alanları kapsayan reklam yasakları genişletildi. Buna göre falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamların yanı sıra, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına ek olarak yasa dışı şans oyunlarına yönelik reklamlar da yasak kapsamına alındı.

Düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önlenmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital platformlarda daha güvenilir bir reklam ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan, haksız rekabete yol açan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerin etkin ve kararlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlık, yeni düzenlemeyle birlikte hem tüketicinin korunmasının hem de dijital reklam alanında hukuka uygun ve güvenilir bir yapının güçlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık devreye girdi: Yasa dışı şans oyunu reklamlarına yasak! Yeni düzenleme 1 Ağustos'ta başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA