Bakanlık devreye girdi: Yasa dışı şans oyunu reklamlarına yasak! Yeni düzenleme 1 Ağustos’ta başlıyor

YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI REKLAMLARI YASAK KAPSAMINA ALINDI

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce belirli alanları kapsayan reklam yasakları genişletildi. Buna göre falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamların yanı sıra, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına ek olarak yasa dışı şans oyunlarına yönelik reklamlar da yasak kapsamına alındı.

Düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önlenmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital platformlarda daha güvenilir bir reklam ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.