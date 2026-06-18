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Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:56 Son Güncelleme: 18.06.2026 09:08

Bakanlık duyurdu: İpsala'da 3 milyar TL'lik uyuşturucu operasyonu: 4,3 ton yasaklı madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri 3 milyar 25 milyon TL olan 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir TIR’da bulunan uyuşturucu maddeler imha edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bakanlık duyurdu: İpsala’da 3 milyar TL’lik uyuşturucu operasyonu: 4,3 ton yasaklı madde ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda önemli bir operasyona imza attı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen bir TIR, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin refakatinde detaylı incelemeye alındı.

4 TON 321 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

Arama hangarında gerçekleştirilen detaylı kontroller sonucunda, toplam 4 ton 321 kilogram ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyar 25 milyon TL olduğu belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imha edildiği öğrenildi.

Operasyona ilişkin adli süreç Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik denetim altyapısı ve uzman personeliyle sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların toplum sağlığının korunması, gençlerin bağımlılık riskinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının engellenmesi ve kamu düzeninin sağlanması açısından kritik önem taşıdığı ifade edildi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #TÜRKİYE

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