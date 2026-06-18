Bakanlık duyurdu: İpsala’da 3 milyar TL’lik uyuşturucu operasyonu: 4,3 ton yasaklı madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda önemli bir operasyona imza attı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen bir TIR, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin refakatinde detaylı incelemeye alındı.