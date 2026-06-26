Bakanlık kaçakçılığa geçit vermedi: 3,5 yılda 108,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin artan operasyonel kapasiteyle kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
3,5 YILDA 3.430 OPERASYON
2023 yılından 2026 yılı Haziran ayına kadar geçen süreçte toplam 3.430 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 119 milyar 153 milyon TL değerinde 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
YILLARA GÖRE YAKALAMA VERİLERİ
Paylaşılan verilere göre yıllık bazda yakalamalar şu şekilde gerçekleşti:
NARKOKİM EKİPLERİ VE KRİMİNAL LABORATUVAR GÜÇLENDİRMESİ
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında tüm Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde "Narkokim" özel ekipleri oluşturuldu. Ayrıca, 2020 yılında kurulan Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü ile ele geçirilen maddelerin hızlı ve bilimsel analizi sağlanıyor.
"SINIR GÜVENLİĞİ VE TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN KARARLILIK"
Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, gelişmiş teknoloji, risk analizi ve kurumlar arası koordinasyonla uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin süreceğini bildirdi. Açıklamada, operasyonların hem sınır güvenliğine hem de toplum sağlığının korunmasına önemli katkı sağladığı vurgulandı.