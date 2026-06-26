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Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:37 Son Güncelleme: 26.06.2026 08:58

Bakanlık kaçakçılığa geçit vermedi: 3,5 yılda 108,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2023–2026 Haziran döneminde 3.430 operasyonda toplam 108,7 ton uyuşturucu ele geçirerek önemli bir başarıya imza attı. Yetkililer, sınır güvenliği ve toplum sağlığını korumaya yönelik mücadelenin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Bakanlık kaçakçılığa geçit vermedi: 3,5 yılda 108,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin artan operasyonel kapasiteyle kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

3,5 YILDA 3.430 OPERASYON

2023 yılından 2026 yılı Haziran ayına kadar geçen süreçte toplam 3.430 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 119 milyar 153 milyon TL değerinde 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

YILLARA GÖRE YAKALAMA VERİLERİ

Paylaşılan verilere göre yıllık bazda yakalamalar şu şekilde gerçekleşti:

  • 2023: 727 operasyonda 11 ton 976 kg uyuşturucu (5,5 milyar TL)
  • 2024: 1.362 operasyonda 24 ton 313 kg uyuşturucu (30,5 milyar TL)
  • 2025: 934 operasyonda 35 ton 995 kg uyuşturucu (44,9 milyar TL)
  • 2026 (Ocak–Haziran): 407 operasyonda 36 ton 403 kg uyuşturucu (38,3 milyar TL)

NARKOKİM EKİPLERİ VE KRİMİNAL LABORATUVAR GÜÇLENDİRMESİ

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında tüm Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde "Narkokim" özel ekipleri oluşturuldu. Ayrıca, 2020 yılında kurulan Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü ile ele geçirilen maddelerin hızlı ve bilimsel analizi sağlanıyor.

KRİTİK GÜMRÜK NOKTALARINDA YOĞUN DENETİM

Mücadele özellikle Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanı'nda yoğunlaştırıldı. Bu noktalarda çok sayıda yüksek hacimli yakalama gerçekleştirildi.

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"SINIR GÜVENLİĞİ VE TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN KARARLILIK"

Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, gelişmiş teknoloji, risk analizi ve kurumlar arası koordinasyonla uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin süreceğini bildirdi. Açıklamada, operasyonların hem sınır güvenliğine hem de toplum sağlığının korunmasına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Bakanlık kaçakçılığa geçit vermedi: 3,5 yılda 108,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
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