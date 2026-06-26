Bakanlık kaçakçılığa geçit vermedi: 3,5 yılda 108,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

YILLARA GÖRE YAKALAMA VERİLERİ

Paylaşılan verilere göre yıllık bazda yakalamalar şu şekilde gerçekleşti:

2023: 727 operasyonda 11 ton 976 kg uyuşturucu (5,5 milyar TL)

2024: 1.362 operasyonda 24 ton 313 kg uyuşturucu (30,5 milyar TL)

2025: 934 operasyonda 35 ton 995 kg uyuşturucu (44,9 milyar TL)

2026 (Ocak–Haziran): 407 operasyonda 36 ton 403 kg uyuşturucu (38,3 milyar TL)

NARKOKİM EKİPLERİ VE KRİMİNAL LABORATUVAR GÜÇLENDİRMESİ

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında tüm Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde "Narkokim" özel ekipleri oluşturuldu. Ayrıca, 2020 yılında kurulan Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü ile ele geçirilen maddelerin hızlı ve bilimsel analizi sağlanıyor.