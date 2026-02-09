Bakanlık kaçakçılığa geçit vermedi: Ocak’ta 7,6 milyar TL değerinde ürün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılına kaçakçılıkla mücadelede etkili bir başlangıç yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121 artış kaydedildi. Operasyonlarda toplam değeri 7 milyar 655 milyon TL olan kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan tüm uyuşturucular imha edildi.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRME MİKTARI 4,8 MİLYAR TL'Yİ BULDU
Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, uzman personel, ileri teknoloji sistemler ve geliştirilmiş analiz yöntemleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda; 4 milyar 805 milyon TL değerinde uyuşturucu, 706 milyon 689 bin TL değerinde çeşitli eşya ve 418 milyon 286 bin TL değerinde tekstil ürünü ele geçirdi. Operasyonlarda akaryakıttan canlı hayvana, tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar geniş bir yelpazede kaçak ürün ele geçirildi.
Açıklamada, kaçakçılığın hem ülke ekonomisine zarar verdiği hem de haksız rekabete yol açtığı vurgulandı. Ayrıca özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulandığı belirtildi.