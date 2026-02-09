Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 9.02.2026 09:43 Son Güncelleme: 9.02.2026 09:54

Bakanlık kaçakçılığa geçit vermedi: Ocak'ta 7,6 milyar TL değerinde ürün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılına kaçakçılıkla mücadelede hızlı bir başlangıç yaptı. Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121 artışla toplam 7 milyar 655 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi; yakalanan uyuşturucular ise imha edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılına kaçakçılıkla mücadelede etkili bir başlangıç yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121 artış kaydedildi. Operasyonlarda toplam değeri 7 milyar 655 milyon TL olan kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan tüm uyuşturucular imha edildi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRME MİKTARI 4,8 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, uzman personel, ileri teknoloji sistemler ve geliştirilmiş analiz yöntemleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda; 4 milyar 805 milyon TL değerinde uyuşturucu, 706 milyon 689 bin TL değerinde çeşitli eşya ve 418 milyon 286 bin TL değerinde tekstil ürünü ele geçirdi. Operasyonlarda akaryakıttan canlı hayvana, tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar geniş bir yelpazede kaçak ürün ele geçirildi.

Açıklamada, kaçakçılığın hem ülke ekonomisine zarar verdiği hem de haksız rekabete yol açtığı vurgulandı. Ayrıca özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulandığı belirtildi.

