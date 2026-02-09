Bakanlık kaçakçılığa geçit vermedi: Ocak’ta 7,6 milyar TL değerinde ürün ele geçirildi

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRME MİKTARI 4,8 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, uzman personel, ileri teknoloji sistemler ve geliştirilmiş analiz yöntemleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda; 4 milyar 805 milyon TL değerinde uyuşturucu, 706 milyon 689 bin TL değerinde çeşitli eşya ve 418 milyon 286 bin TL değerinde tekstil ürünü ele geçirdi. Operasyonlarda akaryakıttan canlı hayvana, tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar geniş bir yelpazede kaçak ürün ele geçirildi.