Bakanlık "prefinansman" kapsamını genişletti

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, proje, program, statü bazlı destek programlarına yönelik prefinansman sistemiyle firmaların finansman yükünün azaltıldığı, kredi kabiliyetlerini artırmak amacıyla başvurularına ön onay ve onay verilen şirketlere finansman ve teminat imkanı sağlandığı belirtildi.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) ile İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) arasında ihracatçılara prefinansman imkanı sağlanması ve teminat desteği verilmesi için 26 Eylül 2022'de protokol imzalandığı anımsatılan açıklamada, 12 Mayıs 2023'te yapılan ek protokolle şirket tanımlarının genişletildiği, 21 Mayıs 2024'te ise "pazara giriş belgesi desteğinin" de kapsama alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar imzalanan protokollerle, pazara giriş, küresel tedarik zinciri, tasarım ve ürün geliştirme projeleri ile marka ve Turquality ile e-Turquality (Bilişim Yıldızları) programları, ihracat konsorsiyumları ve e-ihracat konsorsiyumları başvurularına ön onay ve onay verilen firmalar, Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında Türk Eximbank'a prefinansman başvurusu yapabiliyor. Yeni ek protokol ile Ticaret Bakanlığınca yürütülen YLDA projeleri ile fuar alanı yapımına yönelik projeler kapsamında yapılan harcamalar prefinansman kapsamına alındı. Bu çerçevede yapılan ek protokolle YLDA projeleri ve fuar alanı yapım desteği için onay alan firmalar finansman ve teminat olanaklarından faydalanabilecek."

YLDA KAPSAMINDA 5 PROJE UYGULAMAYA ALINDI

YLDA kapsamında 2'si Amerika, 3'ü Avrupa merkezli 5 projenin uygulandığı bilgisi verilen açıklamada, tedarik zincirinin önemli bileşeni olan yurt dışı lojistik ağlarının baştan sona bir sistem olarak ele alındığı, aşamalarına göre desteklendiği ve bu sayede önemli pazarlardaki ihracatın sürekli kılınarak altyapı olanaklarının genişletildiği bildirildi.

Açıklamada, bununla yurt dışında teslimat sürelerinin 24 saatin altına inmesi, navlun maliyetlerinin azaltılması, hızlı gümrükleme ve doğru iade lojistiğiyle müşteri memnuniyeti, marka bilinirliğinin artırılması, kaliteli ve hızlı katma değerli hizmet sunumu ile Türkiye'nin rekabette öne çıkmasının amaçlandığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Fuarcılık sektörü, ülkelerin üretimlerinin ihracata dönüştürmesinde önemli bir rol oynuyor. Fuarlar, bir yandan ülkelerin ticaretinin güçlendirilmesine, diğer yandan küresel ticaretin yeniden şekillendirilmesine katkı sağlıyor. Türkiye'nin fuarcılık alanındaki potansiyeli dikkate alındığında, ülkemizde büyük ölçekli fuar alanlarının yapımının önemli bir ihtiyaç olduğu görülüyor. Ticaret Bakanlığınca uygulanan Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında 'fuar alanı yapım desteği' sunuluyor. Anılan destekle fuarlara uluslararası katılımı artırmak üzere yurt içinde gerçekleştirilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen fuar alanı yapımı, alan büyütülmesi, restorasyon veya revize edilmesi gibi faaliyetler destekleniyor. Fuarların prefinansman kapsamına alınmasıyla Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarlarda, yabancı katılımcıları ağırlayabilecek nitelik ve nicelikte fuar alanlarına sahip olunması, böylece sektörün ülke ihracatına doğrudan ve dolaylı katkısının artması ve uluslararası rekabette öne çıkmamız hedefleniyor."