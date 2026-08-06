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Giriş Tarihi: 6.08.2026 15:41 Son Güncelleme: 6.08.2026 16:07

Bakanlık rakamlarla açıkladı: Terörün Türkiye ekonomisine maliyeti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasında terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyeti paylaştı. Paylaşımda, "Terörle 40 yıllık mücadelenin Türkiye ekonomisine maliyeti 2,3 trilyon dolar" ifadelerine yer verildi.

AA Ekonomi
Bakanlık rakamlarla açıkladı: Terörün Türkiye ekonomisine maliyeti belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın paylaşımında, şunlar kaydedildi:

"Terörle 40 yıllık mücadelenin Türkiye ekonomisine maliyeti 2,3 trilyon dolar. 2,3 trilyon dolar enerjiye ayrılsaydı, 23 yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek güneş enerjisi santrali kurulabilirdi. 17 yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek rüzgar enerjisi santrali kurulabilirdi. Terörle mücadelenin ülkemize maliyeti ulaştırma sektörüne sağlansaydı, 1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osmangazi Köprüsü, 195 Kuzey Marmara Otoyolu, 218 İstanbul Havalimanı veya 1504 Avrasya Tüneli yapılabilirdi."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #TÜRKİYE EKONOMİSİ #TERÖR

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Bakanlık rakamlarla açıkladı: Terörün Türkiye ekonomisine maliyeti belli oldu
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