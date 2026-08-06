Bakanlık rakamlarla açıkladı: Terörün Türkiye ekonomisine maliyeti belli oldu

Bakanlığın paylaşımında, şunlar kaydedildi:

"Terörle 40 yıllık mücadelenin Türkiye ekonomisine maliyeti 2,3 trilyon dolar. 2,3 trilyon dolar enerjiye ayrılsaydı, 23 yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek güneş enerjisi santrali kurulabilirdi. 17 yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek rüzgar enerjisi santrali kurulabilirdi. Terörle mücadelenin ülkemize maliyeti ulaştırma sektörüne sağlansaydı, 1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osmangazi Köprüsü, 195 Kuzey Marmara Otoyolu, 218 İstanbul Havalimanı veya 1504 Avrasya Tüneli yapılabilirdi."

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