Kentsel Dönüşüm Başkanlığından 50 ilde ucuz arsa fırsatı! İşte arsa fiyatları ve yerleri

ARSA SATIŞLARI NEREDE YAPILACAK?

Samsun'da satışa sunulan arsaların açık artırması Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ve www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 30 Nisan Salı günü saat 10.30'da yapılacak.

Malatya'da satışa sunulan arsaların açık artırma toplantısı, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ve Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu ile www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 2 Mayıs 2024 günü saat 10.30'da yapılacak.

Van'da satışa sunulan arsaların açık artırma toplantısı, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ve Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli Konferans Salonu ile www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 7 Mayıs 2024 günü saat 10.30'da yapılacak.

Diğer 47 ilin açık artırmaları ise Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İSTANBUL Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 24-25-26 Nisan 2024 Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri saat 10.30'da yapılacak.