Bakanlıktan 53 ilde arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye'deki 53 ilde 747 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkardığını duyurdu. Arsa taliplileri satış gününü beklediklerini söyleyerek böyle bir fırsattan yararlanmanın hayalleri olduğunu dile getirdi. Yapılan duyuruya göre, İstanbul'da 71 muhtelif arsa 12 Eylül'de, Ankara'da 138 muhtelif arsa 10 Eylül'de, Adana'da 34 muhtelif arsa ve Muğla'da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül'de, Mersin'de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül'de yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı sunuyor.Ayrıca sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik için kullanılabilecek arsalar da farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi'nde ve İstanbul'da ise Halkalı'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.