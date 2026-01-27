Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.01.2026 13:22 Son Güncelleme: 27.01.2026 13:23

Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' paylaşımlarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarının, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığını bildirdi.

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır. Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."

