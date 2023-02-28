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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Bakanlıktan dev izolatör hamlesi

Metin CAN Metin CAN
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
Deprem felaketinin ardından yeni konutlar için düğmeye basılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen hafta Türkiye'deki izolatör üreticileri ile bir araya geldi. İzolatör kullanımının maliyeti ve binalara etkisi masaya yatırıldı. Toplantılarda Konya Teknik Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları da paylaşıldı. İzolatörlerin yeni yapılacak konutlarda inşaat maliyetlerini yüzde 30 ila 40'a varan oranlarda azalttığı belirlendi.
Bu kapsamda uluslararası patent sahibi yerli izolatör üreticisi FSM Doğan Deprem Fatihi İzolatör Sistemleri firması, depremden bir hafta önce devletten yatırım teşviki aldı. Stratejik yatırım kapsamına alınan şirkete Yozgat Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde arazi tahsisi yapıldı. Yatırımı hızla hayata geçirmek istediklerini belirten FSM Doğan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Doğan, "Yozgat Boğazlıyan OSB'de 50 bin metrekarelik alan tahsis edildi. 1 aya kalmadan inşaata başlayacağız, 3 aya kalmadan da üretime geçeriz. Konya, Kayseri ve Gebze'de de fabrikalarımız üretime hazır. Üretimimizde hiçbir sıkıntı yok, bütün ihtiyacı karşılanır" diye konuştu.

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Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
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