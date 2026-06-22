Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması: '6 ay 6 bin km' ve ilan kısıtlaması 2027’ye kadar uzatıldı
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:40

Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması: '6 ay 6 bin km' ve ilan kısıtlaması 2027’ye kadar uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla uygulanan “6 ay 6 bin kilometre” ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 1 Ocak 2027’ye kadar uzattı. Düzenlemelere aykırı hareket eden işletmelere bugüne kadar milyonlarca liralık idari para cezası uygulanırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Bakanlıktan ’ikinci el otomobil’ açıklaması: ’6 ay 6 bin km’ ve ilan kısıtlaması 2027’ye kadar uzatıldı
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" kuralı ile ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 6 ay daha uzattı. Buna göre uygulamalar 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

PİYASA İSTİKRARI VE TÜKETİCİ KORUMASI HEDEFLENİYOR

Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarını önlemek, stokçulukla mücadele etmek ve adil piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı. Uygulamaların tüketici mağduriyetlerini azaltmada önemli rol oynadığı ifade edildi.

İHLALLERE MİLYONLARCA LİRA CEZA

Yapılan denetimlerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 54 milyon TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

NOTERLER ÜZERİNDEN SATIŞ KONTROLÜ SÜRECEK

Yetki belgesi olmadan yılda üç ve üzeri araç satışı yapan kişi ve işletmelerin satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği belirtildi. Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında fiyat istikrarını korumak ve tüketici haklarını güçlendirmek için denetim ve düzenleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması: '6 ay 6 bin km' ve ilan kısıtlaması 2027’ye kadar uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA