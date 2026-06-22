Bakanlıktan ’ikinci el otomobil’ açıklaması: ’6 ay 6 bin km’ ve ilan kısıtlaması 2027’ye kadar uzatıldı

PİYASA İSTİKRARI VE TÜKETİCİ KORUMASI HEDEFLENİYOR

Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarını önlemek, stokçulukla mücadele etmek ve adil piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı. Uygulamaların tüketici mağduriyetlerini azaltmada önemli rol oynadığı ifade edildi.

İHLALLERE MİLYONLARCA LİRA CEZA

Yapılan denetimlerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 54 milyon TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.