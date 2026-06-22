Bakanlıktan ’ikinci el otomobil’ açıklaması: ’6 ay 6 bin km’ ve ilan kısıtlaması 2027’ye kadar uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" kuralı ile ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 6 ay daha uzattı. Buna göre uygulamalar 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.
PİYASA İSTİKRARI VE TÜKETİCİ KORUMASI HEDEFLENİYOR
Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarını önlemek, stokçulukla mücadele etmek ve adil piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı. Uygulamaların tüketici mağduriyetlerini azaltmada önemli rol oynadığı ifade edildi.
İHLALLERE MİLYONLARCA LİRA CEZA
Yapılan denetimlerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 54 milyon TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
NOTERLER ÜZERİNDEN SATIŞ KONTROLÜ SÜRECEK
Yetki belgesi olmadan yılda üç ve üzeri araç satışı yapan kişi ve işletmelerin satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği belirtildi. Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK
Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında fiyat istikrarını korumak ve tüketici haklarını güçlendirmek için denetim ve düzenleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.