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Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:56 Son Güncelleme: 29.07.2026 09:26

Bakanlıktan indirimli satış reklamlarına yeni düzenleme: Fiyat şeffaflığı 1 Ağustos'ta zorunlu oluyor!

Ticaret Bakanlığı, indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve yanıltıcı indirim algısının önüne geçmek amacıyla yeni düzenlemeleri yürürlüğe alıyor. 1 Ağustos 2026 itibarıyla indirimli satış reklamlarında, indirimin hesaplanacağı referans fiyat ve reklam kurallarında önemli değişiklikler uygulanacak.

Bakanlıktan indirimli satış reklamlarına yeni düzenleme: Fiyat şeffaflığı 1 Ağustos’ta zorunlu oluyor!
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Ticaret Bakanlığı, indirim kampanyalarında fiyat şeffaflığını artırmaya yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini amaçlayan düzenlemeler, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.

Yeni uygulamayla birlikte, tüketicilere indirim veya benzeri bir avantajın belirli şartlara bağlandığı kampanyalar da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise indirim öncesi fiyatın belirlenmesine ilişkin oldu. Buna göre, indirimli satış reklamlarında esas alınacak indirim öncesi fiyat, kampanyanın başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının oluşturulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Öte yandan, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlere yönelik reklamlarda ise indirimli fiyattan önce uygulanan son fiyat esas alınacak. Bu uygulamayla tüketicilerin fiyat değişiklikleri konusunda daha doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemeyle tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunmasını, reklam ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılmasını ve piyasada adil rekabet ortamının güçlendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #REKLAM

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Bakanlıktan indirimli satış reklamlarına yeni düzenleme: Fiyat şeffaflığı 1 Ağustos'ta zorunlu oluyor!
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