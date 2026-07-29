Bakanlıktan indirimli satış reklamlarına yeni düzenleme: Fiyat şeffaflığı 1 Ağustos’ta zorunlu oluyor!

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise indirim öncesi fiyatın belirlenmesine ilişkin oldu. Buna göre, indirimli satış reklamlarında esas alınacak indirim öncesi fiyat, kampanyanın başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının oluşturulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.