Bakanlıktan kaçakçılığa geçit yok! İlk 6 ayda 62,7 milyar TL’lik yakalama

Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete neden olan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026 yılının "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesi kapsamında özellikle çocukların ve gençlerin zararlı unsurlardan korunmasına yönelik sorumluluk bilinciyle hareket edildiği belirtilerek, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör