Bakanlıktan kayıt dışı araç ticaretine operasyon: 102 milyon TL ceza kesildi

176 KİŞİYE 102 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Yapılan son denetimlerde yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yaptığı tespit edilen 176 gerçek ve tüzel kişiye idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda kesilen cezaların toplam tutarının 102 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.

Bakanlık, her bir ihlal için 400 bin 680 TL ile 1 milyon 402 bin 380 TL arasında değişen oranlarda para cezası uygulandığını duyurdu.