Bakanlıktan piyasa denetim raporu: 170 bin firma denetlendi, 1,1 milyar TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını olumsuz etkileyebilecek, iç piyasadaki istikrarlı seyri bozabilecek ve arz-talep dengesine zarar verebilecek her türlü fiile karşı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk dört ayında otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyumculuk, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik denetimlerde 31 bin 857 gerçek ve tüzel kişinin incelendiği bildirildi. Denetimler sonucunda aykırılık tespit edilen 2 bin 901 kişi ve kuruluşa toplam 476,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Söz konusu cezaların 389,4 milyon TL'si fahiş fiyat uygulamalarına, 38,3 milyon TL'si otomotiv sektörüne, 21,9 milyon TL'si emlak sektörüne, 2,9 milyon TL'si ise kuyum sektörüne yönelik denetimlerden kaynaklandı. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde kesilen ceza tutarı ise 21,9 milyon TL oldu.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde ise 2026'nın ilk dört ayında 20 bin 190 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırı fiiller tespit edilen 667 firma hakkında toplam 364,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Bu kapsamda ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satışlar, paket tur ve devre tatil işlemlerine ilişkin aykırılıklar nedeniyle 258 milyon TL ceza kesildi. Reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde 100 milyon TL, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi faaliyetlerinde ise 6,1 milyon TL idari para cezası uygulandı.
81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde ise yılın ilk dört ayında 118 bin firma ve 21,1 milyonu aşkın ürün denetlendi. Denetimler sonucunda 25 bin 198 firmaya toplam 350 milyon TL ceza verildi.
İstanbul'da aykırılık tespit edilen 61 bin 689 ürün için 278,3 milyon TL idari para cezası uygulanırken, ürün bazında denetim sayıları Ankara'da 7 milyon 267 bin 359, İstanbul'da 3 milyon 54 bin 526 ve Antalya'da 2 milyon 387 bin 303 olarak kaydedildi.
Öte yandan Rekabet Kurumu'nun çalışmaları kapsamında 2025 yılında 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk dört ayında bilişim teknolojileri, platform hizmetleri, makine ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 117 firmaya 6,1 milyar TL ceza kesildi.
Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında iç piyasa dengesini korumaya ve tüketicinin refahını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.