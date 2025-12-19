Bakanlıktan ’sahte ilan’ denetimi: 173 milyon TL ceza kesildi!

YETKİLİ EMLAKÇI SAYISI 90 BİNE YAKLAŞTI

EİDS'nin yetki doğrulama uygulamasıyla, ilanlar sadece "taşınmaz sahibi", "taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları" veya "eşi" ile "taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri" tarafından verilebiliyor, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamıyor.

Platformlarda yer alan taşınmaz ilanları Bakanlıkça yakından takip edilerek piyasa dengesini bozacak şekilde yapılan manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettiği belirlenen emlak işletmelerine ve EİDS'e uygun olmayan ilanlara karşı gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça, bugüne kadar taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1423 emlak işletmesine 173,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Sistem, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. EİDS'in ilk uygulamaya alındığı dönemde 70 bin 360 olan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yüzde 26 artışla 88 bin 572'ye ulaştı.

Öte yandan, EİDS'in hem sektör hem de vatandaşlar nezdinde bilinirliğinin artırılması için kamu spotları, tanıtıcı dokümanlar, tanıtım toplantıları ve basın duyuruları gibi yöntemler kullanılıyor.