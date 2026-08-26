Bakanlıktan uyuşturucu operasyonu: Hamzabeyli’de X-Ray’e takıldı! 288 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ X-RAY TARAMASINA SEVK EDİLDİ

24 Ağustos 2026 günü saat 05.46'da Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Bursa'ya gitmek üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen bir araç, şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından X-ray tarama cihazına sevk edildi.

X-ray taraması sırasında araçta şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı.