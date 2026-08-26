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Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:23

Bakanlıktan uyuşturucu operasyonu: Hamzabeyli'de X-Ray'e takıldı! 288 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 287 kilogram 910 gram esrar türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan uyuşturucu operasyonu: Hamzabeyli’de X-Ray’e takıldı! 288 kilogram esrar ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ X-RAY TARAMASINA SEVK EDİLDİ

24 Ağustos 2026 günü saat 05.46'da Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Bursa'ya gitmek üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen bir araç, şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından X-ray tarama cihazına sevk edildi.

X-ray taraması sırasında araçta şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı.

ARAÇTAN 287 KİLO 910 GRAM ESRAR ÇIKTI

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı arama sonucunda, araçta 287 kilogram 910 gram ağırlığında, esrar türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen narkotik maddeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturmanın, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.

BAKANLIKTAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE MESAJI

Ticaret Bakanlığı, toplum sağlığını ve ülkenin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#EDİRNE #TİCARET BAKANLIĞI #UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Bakanlıktan uyuşturucu operasyonu: Hamzabeyli'de X-Ray'e takıldı! 288 kilogram esrar ele geçirildi
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