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Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:11 Son Güncelleme: 15.09.2026 09:24

Bakanlıktan velilere kırtasiye uyarısı: Bu ürünlere dikkat! Alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak için büyük önem taşıdığını bildirdi. Peki kırtasiye alışverişinde nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

AA Ekonomi
Bakanlıktan velilere kırtasiye uyarısı: Bu ürünlere dikkat! Alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?
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Ticaret Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, güvenli okul alışverişinin bilinçli tercihle başladığı ifade edildi.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı vurgulanan açıklamada, "Bu dönemde kırtasiye alışverişlerimizi güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmak, çocuklarımızın sağlığını korumak ve tüketici haklarımızı güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, çocukların sağlığı ve güvenliği için güvenilir satış noktalarının tercih edilmesi, ürünlerde üretici-ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretlerin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, alışverişlerde belge ve fişlerin alınmasının, şüpheli, kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Güvenli ürünün bilinçli tüketiciyle buluştuğunun unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak çocuklarımızın sağlığını ve tüketicilerimizin haklarını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, velilerimizi güvenli ve bilinçli alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

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Bakanlıktan velilere kırtasiye uyarısı: Bu ürünlere dikkat! Alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?
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