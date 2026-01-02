Bakır 2026’ya hızlı başladı: Arz endişeleri yükselişi destekliyor

Bakır, 2025 yılını 2009'dan bu yana en yüksek yıllık kazançla tamamladıktan sonra, 2026'ya da yükselişle başladı.

Kırmızı metal, Londra Metal Borsası'nda 2026'nın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Önceki seansta yüzde 1,1 değer kaybettikten sonra tekrar artışa geçti.

2025'te bakır fiyatları yüzde 42 arttı. Bu yükselişte, Endonezya'dan Şili ve Demokratik Kongo'ya kadar uzanan bölgelerde yaşanan maden kazalarının üretimi aksatması önemli rol oynadı. Ayrıca, gümrük tarifeleri endişeleri ABD'ye sevkiyatları hızlandırarak diğer bölgelerde arz sıkışıklığına neden oldu.