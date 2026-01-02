Bakır 2026’ya hızlı başladı: Arz endişeleri yükselişi destekliyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 2.01.2026 11:23 Son Güncelleme: 2.01.2026 11:24

2009'dan bu yana en güçlü yıllık kazancını 2025'te kaydeden bakır, 2026 yılına da yükselişle giriş yaptı. Londra Metal Borsası'nda işlem gören kırmızı metal, önceki seansta görülen kısa süreli düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

Bakır, 2025 yılını 2009'dan bu yana en yüksek yıllık kazançla tamamladıktan sonra, 2026'ya da yükselişle başladı.

Kırmızı metal, Londra Metal Borsası'nda 2026'nın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Önceki seansta yüzde 1,1 değer kaybettikten sonra tekrar artışa geçti.

2025'te bakır fiyatları yüzde 42 arttı. Bu yükselişte, Endonezya'dan Şili ve Demokratik Kongo'ya kadar uzanan bölgelerde yaşanan maden kazalarının üretimi aksatması önemli rol oynadı. Ayrıca, gümrük tarifeleri endişeleri ABD'ye sevkiyatları hızlandırarak diğer bölgelerde arz sıkışıklığına neden oldu.

Yılın son çeyreğinde hızlanan ralliyle bakır, Londra Metal Borsası'nda işlem gören altı endüstriyel metal arasında en iyi performansı göstererek üst üste rekor seviyelere ulaştı.

Pazartesi günü ton başına 12.960 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan bakır, Singapur saatiyle 10.45'te yüzde 0,8 artışla 12.522,50 dolardan işlem gördü.

