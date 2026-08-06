Bakır fiyatları 12 haftanın zirvesinde! Küresel belirsizliklere rağmen yükseliş sürüyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, ABD'de stokların yükselmeye devam etmesine rağmen tarife belirsizliklerinin etkisiyle son 12 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
LME'de üç ay vadeli bakır kontratı yükseliş kaydederek ton başına 14 bin 178 dolara ulaştı. Böylece fiyatlar 13 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı da yüzde 0,38 değer kazanarak ton başına 107 bin 580 yuana yükseldi ve 14 Mayıs'tan sonraki en yüksek seviyesini gördü.
Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise LME'de nakit bakır ile üç ay vadeli kontrat arasındaki primin ton başına 117,50 dolara çıkması oldu. Öte yandan COMEX bakır stokları 720 bin 140 kısa tona yükselirken, dünya genelindeki görünür bakır stoklarının yaklaşık yüzde 64'ünün ABD'de bulunduğu ifade edildi.
Arz tarafında ise Şili devlet madencilik şirketi Codelco'nun El Teniente madenindeki kapasite artırımı projesi, sismik riskler nedeniyle geçici olarak durduruldu. Bu gelişme, küresel bakır arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
Diğer baz metallerde ise karışık bir görünüm öne çıktı. LME'de alüminyum fiyatları yüzde 0,12 yükselirken, Şanghay piyasasında artış yüzde 0,17 olarak gerçekleşti. Çinko LME'de yatay seyir izlerken, Şanghay'da yüzde 1,33 yükseldi. Kurşun LME'de yüzde 0,11 değer kazanırken, Şanghay'da önceki seviyesini korudu.
Nikel fiyatları ise düşüş eğilimini sürdürdü. LME'de yüzde 1,95, Şanghay'da ise yüzde 2,16 gerileyen nikelin aksine kalay fiyatları iki borsada farklı yönlü hareket etti. LME'de kalay yüzde 0,94 değer kaybederken, Şanghay'da yüzde 0,26 yükseldi.