Bakır fiyatları 12 haftanın zirvesinde! Küresel belirsizliklere rağmen yükseliş sürüyor

Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise LME'de nakit bakır ile üç ay vadeli kontrat arasındaki primin ton başına 117,50 dolara çıkması oldu. Öte yandan COMEX bakır stokları 720 bin 140 kısa tona yükselirken, dünya genelindeki görünür bakır stoklarının yaklaşık yüzde 64'ünün ABD'de bulunduğu ifade edildi.

Arz tarafında ise Şili devlet madencilik şirketi Codelco'nun El Teniente madenindeki kapasite artırımı projesi, sismik riskler nedeniyle geçici olarak durduruldu. Bu gelişme, küresel bakır arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.