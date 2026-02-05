Bakır fiyatları 13 bin doların altına düştü

Bakır, yatırımcıların artan stoklar ve Çinli alıcıların zayıflayan talebine odaklanmasıyla kayıplarını derinleştirdi. Haftanın başında sınırlı dip alımları görülmesine rağmen düşüş eğilimi devam etti.

Gerileme, Çin piyasasında talep zayıflığına dair yeni işaretlerin ortaya çıkması ve Londra Metal Borsası'nın (LME) Asya depolarındaki stokların artmasıyla yüzde 3,2'lik düşüşün ardından geldi.

Sanayi metalleri ayrıca, tarihi bir satış dalgasının ardından fiyat tabanı bulmakta zorlanan ve yaklaşık yüzde 16 değer kaybeden gümüşteki sert düşüşü takip etti.

Çin'de üretici ve imalatçıların alımları, pazartesi günü görülen sınırlı dip alımlarının ardından yavaşladı. Danışmanlık şirketi Mysteel Global'in verilerine göre, ülke genelinde günlük rafine bakır spot işlem hacmi çarşamba günü 25.300 ton oldu. Bu rakam, pazartesi günü kaydedilen üç ayın zirvesi olan 38.121 tonun ardından ikinci günde düşüş gösterdi.

Şanghay saatiyle 11:18 itibarıyla bakır, yüzde 0,8 değer kaybıyla ton başına 12.953,50 dolara gerilerken, diğer sanayi metalleri de gümüş ve altınla birlikte genel olarak düşüş eğiliminde seyretti.