Bakır fiyatları %5 geriledi

Değerli metallerdeki yükseliş serisine katılan bakır fiyatları geçtiğimiz günlerde rekor seviyeleri gördü. Bakır, altın ve gümüş gibi değer kaybediyor. Bakır, pazartesi günü %5'ten fazla düşüşle yaklaşık 5,5 dolara gerileyerek bir aylık en düşük seviyelerine ulaştı

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, yüzde 5 değer kaybederek 12 bin 425 dolar oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü 14.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran bakırda fiyatlar 13 bin doların altına çekilmişti. Bakırdaki bu düşüşe alüminyum, kalay ve nikel gibi diğer metaller de eşlik etti.

Metal, geçen haftaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %15 aşağıda bulunuyor.