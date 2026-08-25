Bakır fiyatları geriledi: Arz sıkışıklığı endişeleri etkili olamadı

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,41 değer kaybederek ton başına 14 bin 214 dolara geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır kontratı yüzde 0,17 artışla ton başına 107 bin 930 yuana yükseldi.
LME'de bakır varant iptallerinin artması, arzda sıkışıklık yaşanabileceğine yönelik endişeleri yeniden güçlendirdi. Ancak dolar endeksindeki yüzde 0,08'lik yükseliş, dolar üzerinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı oluşturdu.
Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artırabileceğine ilişkin beklenti de yüzde 42 seviyesinde fiyatlandı. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri, bakırda arz kaynaklı yükseliş beklentilerinin önüne geçti.
Diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak düşüş görüldü. LME'de alüminyum yüzde 0,67, çinko yüzde 0,37, kurşun yüzde 0,08, nikel yüzde 0,48 ve kalay yüzde 0,44 geriledi. Rusal'ın Gine'deki ihracatı durdurmasına karşın alüminyum fiyatlarında düşüş yaşandı.
Şanghay piyasasında ise çinko yüzde 0,17 yükselirken kurşun yüzde 0,34, nikel yüzde 0,75 ve kalay yüzde 0,47 değer kaybetti. Alüminyum kontratı da yüzde 0,21 geriledi.