Bakır fiyatları geriledi: Arz sıkışıklığı endişeleri etkili olamadı

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artırabileceğine ilişkin beklenti de yüzde 42 seviyesinde fiyatlandı. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri, bakırda arz kaynaklı yükseliş beklentilerinin önüne geçti.

Diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak düşüş görüldü. LME'de alüminyum yüzde 0,67, çinko yüzde 0,37, kurşun yüzde 0,08, nikel yüzde 0,48 ve kalay yüzde 0,44 geriledi. Rusal'ın Gine'deki ihracatı durdurmasına karşın alüminyum fiyatlarında düşüş yaşandı.