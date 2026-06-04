Bakır fiyatları geriledi: Faiz endişeleri ve jeopolitik riskler piyasayı baskılıyor

Bakır fiyatları, perşembe günü emtia piyasalarında libre başına 6,45 dolara gerileyerek günlük bazda yüzde 0,48 değer kaybetti. Böylece vadeli kontratlar üst üste ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon baskısını artırması ve merkez bankalarının sıkı para politikalarına yönelmesi, küresel talep görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler küresel büyüme beklentilerini zayıflatırken, güçlü ABD istihdam verileri Fed'in faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan, ABD'nin bakır ithalatına yönelik ek gümrük vergileri uygulayabileceği yönündeki beklentiler piyasada dalgalanmaya neden oluyor.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'nin son 23 yılın en düşük nisan ayı üretimini açıklaması arz endişelerini artırsa da, makroekonomik baskılar nedeniyle bakır fiyatları düşüş eğilimini koruyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör