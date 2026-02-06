Bakır fiyatları rekor sonrası düşüşte!

DÜZELTME SÜRECİ BAŞLADI

Bakır, 29 Ocak'ta ulaştığı rekor seviyenin ardından yatırımcıların uzun pozisyonlarını azaltmasıyla altın ve gümüş gibi değerli metallerle birlikte bir düzeltme sürecine girdi. Salı günü kısa süreli toparlanmanın ardından teknoloji hisseleri ve değerli metaller öncülüğünde satışlar yeniden hız kazandı.

Piyasadaki zayıflıkta, büyük borsalara kayıtlı depolardaki bakır stoklarının artması da etkili oldu. LME bakır stokları ocak ortasından bu yana yükselişini sürdürerek çarşamba itibarıyla 180.575 tona ulaştı. Comex bakır stokları 586.429 kısa ton ile rekor seviyeye çıkarken, SHFE'de stoklar 133.004 ton ile nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.