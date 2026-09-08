Bakır fiyatları rekor tazeledi

Bakırın ton fiyatı Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,8 artışla rekor tazeledi. Ocak ayından görülen rekor yenilenmiş oldu.

BAKIR FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Bakır fiyatları küresel gelişmeler ve gümrük vergilerine yönelik beklentilerle son bir yıl içinde yüzde 17 değer kazandı. Bir süredir devam eden arz sıkıntıları da fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanlığının bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergilerine ilişkin değerlendirmesini Beyaz Saray'a sunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine karşın, piyasalarda tarifelerin uygulanabileceğine yönelik beklentiler fiyatlara yansımayı sürdürdü.

ARZ SORUNLARI DEVAM EDİYOR

LME'nin küresel depolama ağındaki stok miktarında gerileme yaşanırken küresel bakır stoklarının iyi durumda olduğu biliniyor. Mevcut stokların önemli bölümünün ABD'de toplanması, kısa vadede piyasadaki erişilebilir arzı sınırlandırdı.

Bu gelişme, bakırda kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların üzerindeki baskıyı da artırdı. Talebin zayıf seyrettiği dönemde yaşanan arz endişeleriyle birlikte bakır fiyatı rekor seviyeye yükseldi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör