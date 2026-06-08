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Giriş Tarihi: 8.06.2026 09:23 Son Güncelleme: 8.06.2026 09:25

Bakır fiyatları, sert geriledi

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle beraber bakır bir haftanın en düşük seviyelerine kadar geriledi. ABD istihdam verileri ve FED’e yönelik beklentiler bakır fiyatlarını aşağı çekti. Enflasyon baskıları sürerken Çin talebinin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bakır fiyatları, sert geriledi
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Küresel piyasalarda bakır fiyatları, ABD istihdam verilerine bağlı olarak baskı altında kaldı. ABD enflasyonu ve FED faizlerinin bir süre daha yüksek kalabileceği beklentileri metali baskılamaya yetti.

FİYATLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 06.35 itibarıyla yüzde 0,38 yükselerek ton başına 13 bin 570,5 dolara çıktı. ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Gelen veri akışı ve yüksek faiz beklentileri sanayi metalleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ÇİN TALEBİ

Ülkede ithal bakıra yönelik talebin önemli göstergelerinden biri olarak takip edilen Yangshan bakır primi ise ton başına 64 dolara düşerek 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#LONDRA METAL BORSASI #ÇİN #ABD #FED #BAKIR FİYATLARI

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Bakır fiyatları, sert geriledi
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