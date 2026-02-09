Bakır fiyatları zayıf dolar ve tepki alımlarıyla yükseldi

Diğer metallerde de artışlar gözlendi: Kalay SHFE'de yüzde 3,72, LME'de yüzde 1,99 ile en çok kazandıran metal olurken; alüminyum, çinko ve nikel de her iki piyasada yükseliş gösterdi. Kurşun ise SHFE'de hafif artarken, LME'de sınırlı düşüş kaydetti.