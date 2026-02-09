Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakır fiyatları zayıf dolar ve tepki alımlarıyla yükseldi
Giriş Tarihi: 9.02.2026 09:20

Bakır fiyatları zayıf dolar ve tepki alımlarıyla yükseldi

Zayıflayan dolar ve arz açığı etkisiyle bakır fiyatları, geçen haftaki sert kayıpların ardından hem SHFE hem de LME piyasalarında toparlanarak yükselişe geçti.

Bakır fiyatları zayıf dolar ve tepki alımlarıyla yükseldi
  • ABONE OL

Zayıflayan ABD doları ve geçen haftaki keskin düşüşlerin ardından gelen tepki alımları, bakır fiyatlarını hem Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) hem de Londra Metal Borsası (LME) üzerinde yükseltti. Piyasanın yaklaşık yüzde 4-5 oranındaki arz açığı, artan stoklara rağmen fiyatları desteklemeye devam ediyor.

SHFE bakır yüzde 1,78 artışla 101.780 yuan/tona ulaşırken, LME bakır yüzde 0,40 yükselişle 13.046,50 dolar/ton seviyesinde işlem gördü. Geçen hafta SHFE bakır yüzde 7,70 ile Temmuz 2022'den bu yana en sert kaybını yaşarken, LME bakır yüzde 1,24 gerilemişti.

Bu toparlanmada doların yumuşaması ve küresel bakır piyasasındaki arz açığı etkili oldu. SHFE bakır stokları ise 248.911 tona yükselerek Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Diğer metallerde de artışlar gözlendi: Kalay SHFE'de yüzde 3,72, LME'de yüzde 1,99 ile en çok kazandıran metal olurken; alüminyum, çinko ve nikel de her iki piyasada yükseliş gösterdi. Kurşun ise SHFE'de hafif artarken, LME'de sınırlı düşüş kaydetti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakır fiyatları zayıf dolar ve tepki alımlarıyla yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz