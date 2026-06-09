Bakır fiyatlarında denge arayışı: LME stoklarındaki düşüş talep endişelerini sınırlıyor

ABD'nin haziran sonunda açıklaması beklenen ithalat tarifeleri öncesinde yatırımcıların metalleri ülkeye yönlendirmeyi sürdürmesi ve küresel stoklardaki azalma, fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Çin'in ham bakır ve bakır ürünleri ithalatının yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşerek 2,01 milyon tona gerilemesi, talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. İthalat talebinin önemli göstergelerinden biri olan Yangshan bakır primi de ton başına 64 dolara inerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.