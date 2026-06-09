Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakır fiyatlarında denge arayışı: LME stoklarındaki düşüş talep endişelerini sınırlıyor
Giriş Tarihi: 9.06.2026 09:08

Bakır fiyatlarında denge arayışı: LME stoklarındaki düşüş talep endişelerini sınırlıyor

Londra Metal Borsası’ndaki bakır stoklarının azalması, Çin’deki zayıf talep ve Orta Doğu kaynaklı risklerin fiyatlar üzerindeki baskısını dengeledi. Ancak Çin’in ham bakır ithalatındaki yüzde 7’lik düşüş, küresel talebe yönelik endişelerin sürmesine neden oldu.

Bakır fiyatlarında denge arayışı: LME stoklarındaki düşüş talep endişelerini sınırlıyor
  • ABONE OL

Bakır fiyatları, Çin kaynaklı talep zayıflığına ilişkin endişeler ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yarattığı baskıya rağmen, Londra Metal Borsası (LME) stoklarındaki gerilemenin desteğiyle dengeli bir görünüm sergiliyor.

LME'de üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,22 düşüşle ton başına 13.585,5 dolara gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif kontrat yüzde 0,02 yükselerek 104.090 yuana çıktı.

ABD'nin haziran sonunda açıklaması beklenen ithalat tarifeleri öncesinde yatırımcıların metalleri ülkeye yönlendirmeyi sürdürmesi ve küresel stoklardaki azalma, fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Çin'in ham bakır ve bakır ürünleri ithalatının yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşerek 2,01 milyon tona gerilemesi, talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. İthalat talebinin önemli göstergelerinden biri olan Yangshan bakır primi de ton başına 64 dolara inerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki gerilimin küresel büyüme beklentilerini zayıflatması da endüstriyel metaller üzerinde baskı oluşturuyor. LME'de alüminyum, çinko, kurşun, nikel ve kalay fiyatları değer kaybederken, Şanghay piyasasında da alüminyum ve çinko düşüş eğilimini sürdürdü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #LONDRA METAL BORSASI #ÇİN #ABD #BAKIR FİYATLARI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKÄ°P EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN!
ANLIK HÄ°SSE SENETLERÄ° VERÄ°LERÄ°, BORSA GRAFÄ°K VE TEKNÄ°K ANALÄ°Z!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakır fiyatlarında denge arayışı: LME stoklarındaki düşüş talep endişelerini sınırlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA