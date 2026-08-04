Bakır fiyatlarında stok etkisi: Azalan arz yükselişi destekledi

Bakır fiyatları, Londra ve Şanghay'daki stokların önemli ölçüde azalmasının etkisiyle yükseliş kaydetti. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır yüzde 0,56 artışla ton başına 13 bin 947 dolara yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören kontratlar yüzde 0,91 değer kazanarak 106 bin 700 yuana ulaştı.
Piyasalarda, stoklardaki gerilemenin arzın daralabileceğine yönelik beklentileri artırması fiyatları destekledi. LME'deki bakır stokları nisan ayındaki yaklaşık 400 bin ton seviyesinden 244 bin 25 tona inerken, Şanghay'da ise mart ayında 430 bin tonun üzerindeki stoklar 69 bin 300 tona kadar geriledi. Buna karşılık COMEX bakır stokları 3 Ağustos itibarıyla 717 bin 314 kısa tona yükseldi.
Bakırdaki yükselişe diğer baz metaller de büyük ölçüde eşlik etti. Nikel, alüminyum, kurşun ve kalay hem Londra hem de Şanghay piyasalarında değer kazanırken, çinko Londra'da yükselmesine rağmen Şanghay'da sınırlı düşüş gösterdi.