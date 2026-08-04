Bakır fiyatlarında stok etkisi: Azalan arz yükselişi destekledi

Piyasalarda, stoklardaki gerilemenin arzın daralabileceğine yönelik beklentileri artırması fiyatları destekledi. LME'deki bakır stokları nisan ayındaki yaklaşık 400 bin ton seviyesinden 244 bin 25 tona inerken, Şanghay'da ise mart ayında 430 bin tonun üzerindeki stoklar 69 bin 300 tona kadar geriledi. Buna karşılık COMEX bakır stokları 3 Ağustos itibarıyla 717 bin 314 kısa tona yükseldi.