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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Bakkala markete mobil DOA geliyor

Bakkala markete mobil DOA geliyor
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Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde, hem vatandaşların iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak hem de esnafın sisteme katılımını destekleyecek yeni bir uygulama devreye giriyor. Mobil DOA adı verilen el terminaliyle market, bakkal ve büfeler Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil olabilecek. Dbys.gov.tr üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemine kaydını tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak Mobil DOA barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirecek. Vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL kazanırken, Mobil DOA ile hizmet veren işletmeler de her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Bakkala markete mobil DOA geliyor
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