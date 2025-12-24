Bakü’de Türkiye rüzgârı esti: Karşılıklı yatırımlar istikrarla sürecek

Uluslararası yatırımlar için güvenli liman olan Türkiye, uluslararası arenada da ilgi çekmeye devam ediyor. Son olarak kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu büyük ilgi gördü. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB), Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ile ortaklaşa organize ettiği, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının destek verdiği forumun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov katıldı. Forumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AZPROMO İcra Direktörü Yusif Abdullayev de yer aldı.

AKTİF ROL BEKLİYORUZ

Yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin stratejik önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcıları karşılıklı yatırımların yanı sıra üçüncü ülkelerde de ortak projeler geliştirmeye davet etti. Yılmaz Zengezur bağlantısının açılmasının bölgesel ticaretin gücünü daha ileri seviyeye taşıyacağını ifade etti. Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmeyi önceliklerinden biri olarak gördüklerini söyleyen Azerbaycan Başbakanı Asadov ise "Azerbaycan Türkiye ekonomisine 20 milyar doları aşkın, Türkiye de ülkemize 18 milyar dolar yatırım yaptı. Karşılıklı yatırımlarımızı istikrarlı şekilde sürdürmeye kararlıyız" dedi. Azerbaycan'da hayata geçirilen ekonomik reformlara, Karabağ'daki imar ve ihya çalışmalarına ve ülkedeki serbest ticaret bölgelerine değinen Asadov, Türk iş insanlarını ülkedeki serbest ticaret bölgelerinde daha aktif rol almaya çağırdı.

TİCARET HACMİ 8 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Hedefimiz karşılıklı ticaretimizin toplam ticaretimizde birinci sırada olmasıdır" şeklinde konuştu. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin en iyi dönemini yaşadığını söyleyen Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2016'dan bu yana 2.6 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.





SOCAR'DAN DEV SATIN ALMA HAMLESİ

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), GAMA Enerji'ye ait İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin hisselerini devraldı. Forum kapsamında, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin hisselerinin tamamının SOCAR'a devredilmesine ilişkin anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un katıldığı törende anlaşmaya, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile GAMA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hakan Özman imza attı. 2016 yılından bu yana elektrik üretimi gerçekleştiren İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, 870 megavat kurulu kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

TÜRK DÜNYASI KARAYOLUYLA KESİNTİSİZ BİRLEŞECEK

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımak ve gelecek nesillere bırakacakları bu eşsiz mirası büyütmek için bir arada bulunduklarını söyledi. Büyükfırat, dünyanın ekonomik ve jeopolitik olarak büyük bir dönüşümden geçtiğine dikkati çekerek, bölgedeki ulaşım hatlarının önemine değindi. Yeni dönemin en stratejik hamlesinin Zengezur Koridoru olduğunu vurgulayan Büyükfırat, şunları kaydetti: "Koridor hayata geçtiğinde Türk dünyası kara yoluyla kesintisiz birleşecek, Azerbaycan, Türkiye ve Orta Asya arasında ticaret çok daha hızlı akacak, bölgede kalıcı barış ve refah güçlenecektir."

