Balık tezgahlarının en ucuzu: 70 TL oldu





"PALAMUT ÇEKİLDİ KÜÇÜK BALIKLAR GELMEYE BAŞLADI"



Hava şartlarından dolayı balığın az geldiğini ifade eden balıkçı Barış Durmaz, "Bu aralar istavrit bol çıkarken, çinekop ve hamsi de geliyor. Palamut çekildi, küçük balıklar gelmeye başladı. Fiyatlar da yavaştan gerilemeye başladı. Vatandaş genel olarak çinekopa talep gösteriyor. Çinekopun kilosu 100 ile 120 TL arasında, istavrit 70 TL, hamsi 70 TL, palamut tane 80 TL'den satıyoruz. Geçen haftaya göre fiyatlar, hava şartlarından dolayı biraz yüksek. Pazarın en uygun balığı hamsi diyebiliriz. İlerleyen günlerde çinekopun 50-60 TL'ye gerileyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.