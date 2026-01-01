Balık üretiminde cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kota sisteminin üretim planlaması kapsamında çok etkili olduğunu belirterek, "2025'te Türkiye'de balık üretimi 1 milyon 20 bin tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yani bu hakikaten çok büyük, devasa bir rakam." dedi.

Sarıyer'de balıkçılarla buluşan ve burada onların sorun ve taleplerini dinleyen Yumaklı, burada su ürünlerinin yılı nasıl geçirdiğine dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yumaklı, 2025'in son gününde balıkçılarla beraber olduklarını, her zaman olduğu gibi sektörün de sorunlarını bizzat balıkçı reislerin kendi ağızlarından dinlediklerini söyledi.

Zaman zaman balıkçılarla bu şekilde bir araya geldiklerini kaydeden Yumaklı, bugün de kendilerine aktardıkları konuların bir kısmının önceden gelen konular olduğunu ve bunları da çözmek için gayret sarf edeceklerini bildirdi.