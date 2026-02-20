Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi arttı

Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) yapılan açıklamada, birliğin temsil ettiği beş sektördeki şirketlerin 2025 yılına ilişkin konsolide verileri paylaşıldı.

Buna göre, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam işlem hacmi 3 trilyon 878 milyar liraya ulaşırken, banka dışı finans sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 6,5 seviyesine yükseldi.

Söz konusu beş sektörün aktif toplamı 1 trilyon 725 milyar lira, alacak büyüklüğü 1 trilyon 224 milyar lira, özkaynak büyüklüğü 343 milyar lira, müşteri sayısı 6 milyon 822 bin, şirket sayısı 131, şube sayısı 1208, çalışan sayısı ise 19 bin 367 olarak gerçekleşti.

TASARRUF FİNANSMAN SEKTÖRÜNDEKİ YÜKSEK BÜYÜME ORANI DİKKATİ ÇEKTİ

Geçen yıl faktoring sektörünün işlem hacmi yüzde 51,4 artışla 1 trilyon 875 milyar liraya yükselirken, aktif büyüklüğü yüzde 45 artışla 458 milyar lira oldu.

Finansal kiralama sektöründe işlem hacmi yüzde 69,6 artışla 309 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 60,3 artışla 536 milyar liraya ulaştı.

Finansman şirketlerinin işlem hacmi yüzde 67,4 artışla 483 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 66,5 artışla 354 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü de yüzde 63 artışla 54,5 milyar lira oldu.

Geçen yıl en dikkat çekici büyüme performansı tasarruf finansman sektöründe görüldü. Sektörün işlem hacmi yüzde 261,8 artışla 1 trilyon 211 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 251 artışla 323 milyar liraya ulaştı. Bu artış, tasarruf finansman modelinin finansal sistem içindeki ağırlığını artırdığını gösterdi.