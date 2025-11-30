Banka dışı finanstan reel sektöre destek hızlandı

Toplam işlem hacmi yılın ilk altı ayında 1.57 trilyon TL'ye ulaşırken, aktif toplamı 1.3 trilyon TL, özkaynak büyüklüğü ise 255 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İşlem hacminde geçen yıla göre yüzde 89, özkaynaklarda ise yüzde 74 oranında artış kaydedilmiştir. Bu tablo, sektörlerimizin finansal sistemdeki tamamlayıcı rolünü güçlendirirken, reel ekonomiye sağlanan kaynak akışının da ne denli önemli boyutlara ulaştığını göstermektedir. 2026 yılına ilişkin beklentilerde, sıkı para politikası duruşunun sürmesi ve iç talebin dengelenmesiyle birlikte sektörlerimizin büyüme trendinin daha sürdürülebilir ve sağlam bir yapıya evrilmesi beklenmektedir." Türkiye ekonomisinin 2025 yılının son çeyreğine dengelenme sürecinin belirginleştiği bir dönemde girdiğini belirten Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, "Yılın ikinci çeyreğinde büyüme yüzde 4.8 olarak gerçekleşti Bu oran iç talebin canlılığını, yatırımların ise dayanıklılığını ortaya koyuyor. Dış talep tarafındaki zayıflık ise büyümenin bileşimini şekillendiren temel unsur olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde iç talebin daha dengeli bir patikaya oturması ve ihracatın toparlanarak büyümeye istikrar kazandırması bekleniyor" dedi.Yaz aylarında faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası'nın, sıkı para politikası çerçevesini koruduğunu ifade eden Ballı, "Dezenflasyonun kalıcı hale gelmesi, enflasyon beklentilerinin yönetilmesi açısından belirleyici olacak. Cari işlemler tarafında ise son aylarda dikkat çekici bir iyileşme var. Kamu maliyesinde bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 5'in üzerinden 2026'da yüzde 2.9'a çekilmesi hedeflenirken, rezervlerdeki artış ve CDS primindeki düşüş makro istikrar algısını güçlendiriyor. Bu gelişmeler, sıkı para politikasıyla birlikte sermaye girişlerinin kalıcılığı açısından önemli bir zemin oluşturuyor. 2026 için büyümenin yüzde 3–4 bandında, enflasyonun ise tek haneye yakın seyretmesi, istikrarlı politikaların sürdürülmesine bağlı görünüyor. Politika tutarlılığının korunması, önümüzdeki dönemde hem istikrarın hem de güvenin temel belirleyicisi olacak" değerlendirmesinde bulundu.Ballı, FKB çatısı altındaki sektörlerin 2025'in ilk yarısında ekonomideki dengelenme sürecine paralel olarak güçlü bir performans sergilediğini kaydetti. Ballı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam işlem hacmi yılın ilk altı ayında 1.57 trilyon TL'ye ulaşırken, aktif toplamı 1.3 trilyon TL, özkaynak büyüklüğü ise 255 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İşlem hacminde geçen yıla göre yüzde 89, özkaynaklarda ise yüzde 74 oranında artış kaydedilmiştir. Bu tablo, sektörlerimizin finansal sistemdeki tamamlayıcı rolünü güçlendirirken, reel ekonomiye sağlanan kaynak akışının da ne denli önemli boyutlara ulaştığını göstermektedir. 2026 yılına ilişkin beklentilerde, sıkı para politikası duruşunun sürmesi ve iç talebin dengelenmesiyle birlikte sektörlerimizin büyüme trendinin daha sürdürülebilir ve sağlam bir yapıya evrilmesi beklenmektedir."Ballı, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişiminde önemli bir kanal olan faktoring sektörünün, 2025 yılının ilk yarısında sergilediği yüzde 63'lük büyüme performansıyla ulaştığı 851 milyar TL'lik işlem hacminin, müşteri sayısındaki artışla birlikte ekonomik dengelenme sürecinin reel kesime daha geniş bir tabana yayılmasında kritik bir kaldıraç işlevi gördüğünü söyledi.Ballı, finansal kiralama sektörünün performansı ile ilgili olarak, "2024 yıl sonu verilerine göre, finansal kiralama şirketlerinin tescil edilen toplam sözleşme tutarı 6.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı sonunda bu rakamın 7 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 2026 yılında ise tescil edilen sözleşme tutarının yaklaşık 8.1 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, sözleşme tescil adetlerinin de 2025 yıl sonunda 21.000, 2026 yılı sonunda ise 23.000 adet civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ballı, varlık yönetim şirketlerinin bu yılın ilk yarısında 42 milyar liralık aktif büyüklüğüne, finansman şirketlerinin ise ilk altı ayda 190 milyar liralık kredi hacmini ulaştığını kaydetti.Ali Emre Ballı, tassarruf finansman şirketlerinin performansı ile ilgili olarak, "Türkiye ekonomisi açısından ve tasarruf oranlarının artırılması bakımından önemli role sahip olan tasarruf finansman şirketlerinin, 2025'in ilk yarısında toplam işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 260 artarak 400 milyar TL'yi aştığı, toplam sözleşme tutarının ise 900 milyar TL seviyesine ulaştığını görmekteyiz. Sektörün konsolide mali verilerine göre aktif büyüklüğü yüzde 263 artışla 174 milyar TL'ye, öz kaynaklar yüzde 185 yükselişle 49 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca, temmuz ayında üç şirketin daha BDDK'dan faaliyet izni almasıyla birlikte, Türkiye'de faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketlerinin sayısı dokuza yükselmiştir. Yeni gruplarla birlikte, ilk kez kamu sermayeli bir şirketin de faaliyet izni alması, sektörün potansiyelinin yüksekliğini, ayrıca sektöre olan güveni ve ilgiyi gözler önüne sermektedir. Tasarruf finansman şirketlerinin, 2025 yılında gösterdiği performansı ve büyüme trendini 2026 yılında da sürdüreceğini, yeni faaliyet izni alan tasarruf şirketlerinin de pazarda yer almasıyla birlikte, önümüzdeki yılda 1.5 trilyon TL'nin üzerinde işlem hacmi yakalanabileceğini öngörmekteyiz" dedi.