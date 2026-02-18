Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bankacılık devinden altın tahmini
Giriş Tarihi: 18.02.2026 08:56 Son Güncelleme: 18.02.2026 08:57

Bankacılık devinden altın tahmini

Kanadalı bankacılık devi Scotiabank,altında boğa sezonunun devam ettiğini merkez bankalarının süregelen alımları, artan jeopolitik belirsizlikler ve borsa yatırım fonlarına güçlü girişlerin fiyatları destekleyeceğini açıkladı.

Kanadalı Scotiabank, altında yükseliş trendinin önümüzdeki aylarda süreceğini açıklayarak fiyatları destekleyecek gelişmeleri anlattı. Bankaya göre, merkez bankalarının devam eden alımları, artan jeopolitik belirsizlikler ve borsa yatırım fonlarına yönelik güçlü yatırımcı girişleri fiyatları desteklemeye devam edebilir.

BOĞA DÖNGÜSÜ DEVAM EDİYOR

Bankanın madencilik analistleri, yayımladıkları notta son dönemde görülen oynaklığa rağmen mevcut boğa döngüsünün sona erdiğini düşünmediklerini ifade ederek tarihsel olarak fiyatları yukarı taşıyan temel unsurların hâlâ güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü açıkladılar.

Küresel risklerin altın için destekleyici ortam yarattığını ifade eden banka analistleri yatırımcıların güvenli liman arayışının devam etmesi halinde altının yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğine işaret etti.

