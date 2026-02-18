Bankacılık devinden altın tahmini

Kanadalı Scotiabank, altında yükseliş trendinin önümüzdeki aylarda süreceğini açıklayarak fiyatları destekleyecek gelişmeleri anlattı. Bankaya göre, merkez bankalarının devam eden alımları, artan jeopolitik belirsizlikler ve borsa yatırım fonlarına yönelik güçlü yatırımcı girişleri fiyatları desteklemeye devam edebilir.

BOĞA DÖNGÜSÜ DEVAM EDİYOR

Bankanın madencilik analistleri, yayımladıkları notta son dönemde görülen oynaklığa rağmen mevcut boğa döngüsünün sona erdiğini düşünmediklerini ifade ederek tarihsel olarak fiyatları yukarı taşıyan temel unsurların hâlâ güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü açıkladılar.

Küresel risklerin altın için destekleyici ortam yarattığını ifade eden banka analistleri yatırımcıların güvenli liman arayışının devam etmesi halinde altının yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğine işaret etti.