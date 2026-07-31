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Giriş Tarihi: 31.07.2026 16:23

Bankacılık sektörünün döviz varlıkları geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılı ilk çeyrek BIS Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri'ne göre, bankacılık sektörünün yabancı para varlıkları ve yükümlülükleri gerilerken, sınır ötesi alacaklarda çift haneli artış kaydedildi.

Bankacılık sektörünün döviz varlıkları geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin BIS Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre, bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları ilk çeyrekte bir önceki yıl sonuna göre yüzde 2,1 azalarak 371,2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde sektörün toplam yabancı para yükümlülükleri de yüzde 1,9 düşüşle 334,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BANKA DIŞI SEKTÖRE DÖVİZ ALACAKLARI AZALDI

TCMB verilerine göre, bankaların banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları yüzde 8,2 azalarak 213,6 milyar dolara geriledi.

Banka dışı sektöre yönelik yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 3,6 düşüşle 220 milyar dolar oldu.

Konsolide Bankacılık İstatistikleri'ne göre, bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları yılın ilk çeyreğinde dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Buna göre, sınır ötesi alacaklar bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 14,8 artarak 50,6 milyar dolara ulaştı.

Yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları ise aynı dönemde yüzde 10,1 artışla 36,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

BANKALARDAN ALACAKLAR ÇİFT HANELİ ARTTI

TCMB verileri, bankaların diğer bankalardan olan alacaklarında da artış yaşandığını ortaya koydu.

İlk borçluya göre bankalardan alacaklar yüzde 12,9 artarak 37,1 milyar dolara yükselirken, yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre bankalardan alacakları yüzde 7,3 artışla 24,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Bankacılık sektörünün döviz varlıkları geriledi
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