Bankacılık sektörünün kredi hacmi 23,9 trilyon TL’ye yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 13 Şubat haftasına ilişkin yayımlanan haftalık verilere göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 23 trilyon 916 milyar TL'ye çıktı. Bir önceki hafta bu tutar 23,72 trilyon TL seviyesindeydi.

Aynı dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 26 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartı bakiyesi 2 trilyon 923 milyar TL oldu. Önceki haftada tüketici kredileri 3 trilyon TL, bireysel kredi kartı bakiyesi ise 2,86 trilyon TL düzeyindeydi.

Ticari ve diğer krediler 17 trilyon 967 milyar TL'ye ulaşırken, taksitli ticari krediler 3 trilyon 630 milyar TL olarak kaydedildi. Önceki hafta ticari ve diğer krediler 17,86 trilyon TL, taksitli ticari krediler ise 3,60 trilyon TL seviyesindeydi. Kurumsal kredi kartları bakiyesi de 850,12 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 639,82 milyar TL'ye çıkarken, sektörün toplam menkul değerleri 7 trilyon 128 milyar TL oldu. Toplam mevduat ise 27 trilyon 856,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2,23 milyar TL'ye geriledi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 443 milyar TL'ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 199,4 milyar TL'ye ulaştı. Bunun 3 trilyon 407,3 milyar TL'si yurt içi, 792,07 milyar TL'si ise yurt dışı yerleşikler adına saklandı.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu -2 trilyon 369,7 milyar TL, bilanço dışı yabancı para pozisyonu ise 2 trilyon 364,0 milyar TL olarak kaydedildi. Yabancı para net genel pozisyonu -5,73 milyar TL'ye geriledi.

Öte yandan bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 314,4 milyar TL seviyesine yükseldi.