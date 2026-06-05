Bankacılık sektörünün net karı ilk 4 ayda yüzde 38 arttı 363,6 milyar liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü yıllık bazda önemli ölçüde artarak 37,3 trilyon liradan 50,4 trilyon liraya çıktı. Sektörün en büyük aktif kalemi olan nakdi krediler de büyümesini sürdürerek 18,4 trilyon liradan 25,6 trilyon liraya ulaştı.

Kredi hacmindeki genişleme ve ekonomik koşullar, sektörün aktif kalitesi ile sermaye göstergelerine de yansıdı. Takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranını gösteren NPL rasyosu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,03 seviyesinden yüzde 2,65'e yükseldi.

Öte yandan sermaye yeterlilik göstergelerinde sınırlı bir gerileme görüldü. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu geçen yılki yüzde 14 seviyesinden yüzde 12'ye düşerken, toplam sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 17'den yüzde 16'ya geriledi.

Veriler, bankacılık sektörünün kredi büyümesi ve aktif genişlemesini sürdürürken, kârlılığını artırmaya devam ettiğini gösterdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör